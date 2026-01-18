U NAREDNA DVA DANA VEOMA HLADNO, UZ POJAČAN VETAR. OD SREDE POSTEPENO TOPLIJE

U Srbiji u ponedeljak iznad većeg dela zemlje ledeni dan. Ujutro umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano, na istoku, kao i ponegde na jugozapadu magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u Timočkoj Krajini, zadržati duže tokom dana. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -11 do -6, a najviša od -3 do 3 stepena. Upozorenja: Tmin < – 10°C, verovatnoća 70%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 70%. Magla – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 70%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 70%.

U ponedeljak u Kruševcu suvo, sunčano, ali i hladno. Temperatura od -8 do oko 0°C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 19. januar 2026. godine: Očekivana biometeorološka situacija nepovolјno će uticati na mentalno nestabilne, srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i osobe sa respiratornim tegobama. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima i zglobovima i neraspoloženje.

U Srbiji u utorak iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, a ujutro i pre podne na severu Vojvodine, kao i ponegde na jugozapadu i jugu Srbije, magla i niski oblaci. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -12 do -5, a najviša od -3 na severu do 5 stepeni na jugu Srbije. Upozorenja: Tmin < -10°C, verovatnoća 90%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 60%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 60%.

U utorak u Kruševcu, nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od -9 do +4°C.

Biometeorološka prognoza za utorak, 20. januar 2026. godine: Biometeorološka situacija i dalјe će nepovolјno uticati na hronične bolesnike, naročito na cerebrovaskularne i astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, glavobolјe i pospanosti. U saobraćaju je potrebna povećana pažnja.

U Srbiji u sredu malo i umereno oblačno, krajem dana na jugu ponegde slab sneg ili kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -9 do -3, a najviša od -2 u Vojvodini do 5 stepeni na jugu Srbije. Upozorenja: Tmin < -5°C, verovatnoća 90%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Temperatura u intervalu od -5 do +5°C.

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima, kao i ponegde u nižim predelima zapadne i centralne Srbije slabe prolazne padavine. Vetar uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša od 0 do 6 stepeni na jugu Srbije. Upozorenja: Tmin < -5°C, verovatnoća 80%.

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno, ali prema današnjoj prognozi i suvo. Temperatura u intervalu od -1 do +5°C.

Prognoza vremena za period od 23. do 27. januara 2026. godine: U petak (23.01.) malo i umereno oblačno i malo toplije, a u toku dana južni i jugoistočni vetar u pojačanju, a u subotu (24.01.) uz nešto više oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Od nedelje (25.01.) umereno do potpuno oblačno i još malo toplije, ponegde s kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. U košavskom području i u planinskim predelima vetrovito.