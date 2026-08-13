U LESKOVCU ODRŽANA KONFERENCIJA KLUBOVA ŽENSKOG FUDBALA FSRIS

ŽFK „Lavice Dubočica“ – Leskovac bio je domaćin Konferencije klubova ženskog fudbala Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije. Konferencija je održana u sali Jablaničkog okruga u Leskovcu, u prisustvu predstavnika klubova koji će se u predstojećoj sezoni takmičiti u Drugoj ligi za žene “Istok” i Razvojnoj ligi za devojčice FSRIS.

Pored predstavnika klubova, konferenciji je prisustvovalo i rukovodstvo Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, na čelu sa predsednikom Vladanom Gašićem.

Nakon otvaranja sednice, jednoglasno je usvojen dnevni red, a potom je za predsednika Konferencije izabrana Ana Stojanović, predstavnica ŽFK „Lavice Dubočica“.

Prisutnima se obratio direktor Lige Nebojša Ristić, koji je dao potrebne smernice uoči početka takmičenja. Po uobičajenoj proceduri obavljen je žreb, a klubovi su upoznati sa propozicijama takmičenja.

U prvom kolu Druge lige za žene sastaće se: Radnički 2014 – Lavice Dubočica i Levač – Jagodina.

U okviru prvog kola Razvojne lige za devojčice sastaće se: Vučice – Dinamo, Mašinac – Levač, Jagodina – Napredak junior 2018, Radnički 2012 – Radnički 2014 i Lavice Dubočica – Knjaževac 2015.

Na kraju sednice, predstavnicima klubova uručene su lopte.

Tekst i fotografije: FS RIS