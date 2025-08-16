U KRUŠEVCU UHAPŠEN MUŠKARAC (26) ZBOG SUMNJE NA KRIVIČNO DELO POLNO UZNEMIRAVANJE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. V. (26) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je noćas na ulici neprimereno dodirivao devetnaestogodišnju devojku, kao i da je ometao policijskog službenika prilikom postupanja i pretio mu.

M. V. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.