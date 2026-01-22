Jefimija TV, Kruševac

U KRUŠEVCU SE ODRŽAVA DRUGI PO REDU SAMIT TURIZMA, PRIVREDE, UGOSTITELJSTVA I ZDRAVSTVA

jan 22, 2026

Danas i sutra se održava dvodnevni Samit turizma, privrede i zdravlja, koji okuplja više od 70 stručnjaka/panelista iz oblasti turizma, gastronomije, hotelijerstva, medicine i školstva.

Samit se realizuje u Beloj sali Kulturnog centra u organizaciji „Bella“ produkcije i uz podršku grada Kruševca, Turističke organizacije Kruševac i Kulturnog centra Kruševac.

U prvom danu na panelima su govorili hotelijeri, profesori i predstavnici privrede, dok će u drugom danu panelisti biti iz oblasti zdravstva, preventive, estetike i zdravog načina života.

