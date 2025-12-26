U KRUŠEVCU REALIZOVANA 77. AKCIJA „TREĆE, ČETVRTO I PETO DETE PO ROĐENJU“

Tradicionalna akcija “Treće dete” je humana i podsticajna aktivnost koja je usmerena ka pospešivanju nataliteta, ali je istovremeno i materijalna podrška roditeljima sa većim brojem dece. Održava se dva puta godišnje, uoči Novogodišnjih praznika i Vidovdana.

Ovoga puta, poklon čestitke u iznosu od po 15.000 dinara obezbeđene su decu koja su rođena u periodu od 15. juna do 15. decembra 2025. Iz budžeta grada je za ovu namenu izdvojeno 3 miliona i 150 hiljada dinara.

Akcija “Treći dete” ima za cilj ohrabrenje mladih da osnuju porodicu kao i pružanje podrške roditeljima u njihovim naporima da budu odgovorni i srećni roditelji po meri svoje dece.

Pored akcije „Treće dete“, neke od aktivnosti koje sprovodi Grad Кruševac u oblasti populacione politike su i: Jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje, poklon čestitka za prvorođenu bebu i novorođenčad sa teritorije grada Кruševca i poklon za đake prvake i podrška porodicama sa više đaka. Cilj je da mere koje sprovodi grad Kruševac makar malo utiču na poboljšanje demografske slike u Кruševcu i motivišu mlade da se odluče na osnivanje porodice sa više dece.