Društvo Vesti

U KRUŠEVCU RAZMATRAN PREDLOG PLANA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2026/27

ByGoran Nikolić

jan 21, 2026

U Regionalnoj privrednoj komori Кruševac održan je sastanak na kome je razmatran Predlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026/27. godinu.

U školskoj 2026/2027. godini započeće realizacija većeg broja novih planova i programa nastave i učenja za obrazovne profile stručnog obrazovanja u različitim područjima rada. Neki od planova i programa su inovirani i osavremenjeni, a neki su potpuno novi i po prvi put će biti uvedeni u sistem stručnog obrazovanja u našoj zemlji. Pojedine planove i programe škole će moći da realizuju i po modelu dualnog obrazovanja. S tim u vezi u Kruševcu je održan sastanak o Predlogu plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola. Cilj ovog sastanka je da se čuje koji su predlozi srednjih škola za obrazovne profile, šta su njihove potrebe i da li imaju neke predloge kako bi se sačinio Predlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026/27. godinu.

Tehnička škola Trstenik u školskoj 2026/2027 godini upisaće učenike u dva nova obrazovna profila bravar-zavarivač i industrijski mehaničar.

Produžen je rok za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje do 31. januara 2026. godine, čime se kompanijama daje dodatno vreme da sagledaju svoje potrebe, izaberu odgovarajuće obrazovne profile i donesu odluku o učešću u obrazovanju budućih kadrova.

Sastanku su prisustvovale sve zainteresovane strane za plan upisa, Regionalna privredna komora Rasinkog okruga, Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala u Кruševcu, direktori srednjih škola, sindikati obrazovanja (tri reprezentativna sindikata), privrednici i predstavnici Кluba privrednika Кruševac.

