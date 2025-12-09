U KRUŠEVCU PREDSTAVLJEN PROJEKAT „ŽENE ZA RAVNOPRAVNO DRUŠTVO“

U Gradskoj upravi Kruševac predstavljen je projekat „Žene za ravnopravno društvo“. O projektnim aktivnostima i planovima, koji će se realizovati naredne godine, govorile su predsednica Skupštine grada Dragana Barišić i ministarka bez portfelja, zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura.

Projekat je posvećen rešavanju brojnih izazova sa kojim se suočavaju žene. On je ne samo program, već sistemska i dugoročna inicijativa koja povezuje obrazovanje, ekonomsko osnaživanje, digitalne veštine, institucijalnu podršku i umrežavanje žena.

Implementacija projekta je usmerena na seoska područja Grada Kruševca i ciljna grupa u ovom slučaju biće žene iz Bele Vode, Velikih Kupaca, Pepeljevca, Ribara i Parunovca.

U ruralnim sredinama će biti realizovane praktične radionice i obuke namenjene ekonomskom osnaživanju, razvoju preduzetničkih veština, prezentaciji ideja i samozaposlenja. Takođe, biće sproveden program digitalnog opismenjavanja sekretarki mesnih zajednica i zainteresovanih žena, kako bi imale pristup onlajn alatima, administrativnim procedurama i informacijama od javnih značaja.

Projektom je predviđena i realizacija studijske posete kao primera dobre prakse drugim ženama iz ostalih okruga u cilju razvoju ženskog i socijalnog preduzetnišva.

Borba protiv nasilja nad ženama je svakako prioriteta tema, kojom se resorno ministarstvo bavi čitave godine, a razlicite aktivnosti realizovane su tokom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, pored toga pokreće se još jedna kampanja namenjena ekonomskom osnaživanju žena, najavila je ministarka Macura.

Inače, nakon konferencije, Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca je u Gradskoj kući organizovao tribinu „Izazovi savremenog doba – kako protiv rodno zasnovanog digitalnog nasilja?“, a povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.