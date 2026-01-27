Jefimija TV, Kruševac

U KRUŠEVCU POSTAVLJEN I SVEČANO OTKRIVEN SPOMENIK SVETOM SAVI

ByGoran Nikolić

jan 27, 2026

Grad Kruševac je od Fondacije za srpski narod i državu dobio spomenik posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhiepiskopu, prosvetitelju i osnivaču brojnih crkava i manastira koji je danas osveštan i svečano otkriven na Trgu Svetog Save.

Rekonstrukcija Trga Svetog Save, u okviru koje je proširen i uređen park, još je jedan pokazatelj posvećenosti grada Kruševca unapređenju javnih prostora i očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa.

Rekonstrusani Trg još jedno je od mesta za odmor i okupljanje građana, dečiju igru, ali i prostor koji simbolično povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost.

