U KRUŠEVCU OTVOREN 21. MEĐUNARODNI FESTIVAL TURISTIČKIH PUBLIKACIJA “KOFER SLOVA”

Međunarodni festival turističkih publikacija “Kofer slova” svečano je otvoren u Hotelu Rubin. Festival se održava po dvadesetprvi put i okupio je autore, dizajnere, turističke stručnjake i ljubitelje pisane i vizuelne reči, promovišući kulturu, turizam i lepote Srbije i regiona. Organizator Festivala je Turistička organizacija Kruševac.

U ime grada Kruševca festival je otvorila Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika.

Festival je prilika za razmenu iskustava i ideja među stručnjacima i svima koji svojim radom doprinose unapređenju turističke ponude i promociji lokalnih vrednosti. Na festivalu su dodeljene specijalne nagrade turističkim organizacijama, a nakon dodele priznanja prisutni su imali priliku da pogledaju izložbu u holu Hotela Rubin, a potom je organizovana i turistička tura razgledanja grada.