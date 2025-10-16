U KRUŠEVCU ODRŽANA TRIBINA “PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE“

U kruševačkom Tržnom centru “Big”, u organizaciji udruženja za podršku ženama “Heroine”, organizovani su preventivni ultrazvučni pregledi dojki. Kampanja se sprovodi pod sloganom “Kontrola je u tvojim rukama”. Veliki broj žena odazvao se pregledu i obavljeno je preko 100 pregleda, a rezultati pokazuju da, na sreću, nije otkriven ni jedan kancer. O značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti govorilo se i na tribini “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke“.

Rak dojke čini vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Zato je važno da žene budu svesne značaja prevencije, kada je ova bolest u pitanju, a prevencija podrazumeva redovne samopreglede, redovne preglede kod lekara, reagovanje na svaku uočenu promenu na dojkama i zdrav život.

U svetu se, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, godišnje registruje oko 2,3 miliona obolelih žena, dok od iste bolesti svake godine umre preko pola miliona njih. Upravo zbog toga se oktobar, kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, obeležava u mnogim zemljama širom sveta, kako bi se skrenula pažnja na visoku rasprostranjenost raka dojke i podigla svest o značaju prevencije ove bolesti.