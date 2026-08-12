Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U KRUŠEVCU OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN MLADIH

ByGoran Nikolić

avg 12, 2026

Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca, povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih  organizovala je niz aktivnosti koje promovišu volonterizam, omladinsko učešće, kreativnost mladih, međunarodnu saradnju i aktivizam u saradnji sa ustanovama, udruženjima građana i mladih volontera.

Jedan od programa koji se već osmu godinu uspešno realizuje, a koji je postao primer dobre prakse i van granica naše zemlje je projekat Podsticanje i razvoj talenata mladih umetnika grada Kruševca “Stvarajmo zajedno”, koji realizuje Udruženje ljubitelja umetnosti BukvArt, uz finansijsku podršku grada.

Međunarodni dan mladih obelezen je i javnom volonterskom akcijom na Otvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac. Crveni krst je realizovao edukativne radionice i javnu volontersku akciju u okviru projekta “Volontiraj, pocrveni, sebe pokreni, drustvo promeni”.

Osim pomenutih aktivnosti, Crveni krst i Sportski centar Kruševac, tradicionalno povodom Dana mladih, organizovali su i akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Još jedna u nizu aktvivnosti danas bila je i poseta mladih Gerontološkom centru Kruševac, u cilju međugeneracijske saradnje, solidarnosti i druženja mladih i starijih sugrađana.

Obeležavanjem Međunarodnog dana mladih grad Kruševac potvrđuje opredeljenost da kroz partnerstvo sa mladima, ustanovama i organizacijama podstiče aktivno učešće mladih u život lokalne zajednice, razvoj volonterizma i društvene odgovornosti. Predstavici Grada poručuju svim mladim Kruševljanima da se uključe u programe i aktivnosti koje realizuje Kancelarija za mlade.

By Goran Nikolić

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