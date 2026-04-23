U KRUŠEVCU OBELEŽEN DAN VOJSKE SRBIJE

Dan Vojske Srbije obeležava se 23. aprila, u znak sećanja na Takovski ustanak 1815. godine, ključan za stvaranje moderne srpske države i vojske. Povodom praznika, održane su počasne artiljerijske paljbe, svečani skupovi i istaknuta je dalja modernizacija, jačanje odbrane i ulaganje u opremanje i kadrove.

Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su počasnu artiljerijsku paljbu sa Kalemegdana. Čestitke su uputili najviši državni zvaničnici, uključujući predsednika Srbije, ističući vojsku kao stub stabilnosti. Dan Vojske Srbije obeležen je polaganjem venaca na spomenik Neznanom junaku na Avali kao i u više gradova Srbije.

Ovu godinu obeležava i značajan jubilej – 150 godina postojanja Generalštaba. „Generalštab je centralna institucija komandovanja i planiranja, koja je kroz istoriju pratila razvoj države i vojske“, istako je pukovnik Predrag Bučevac.

Tim povodom organizovana je izložba u Beogradu, koja će biti predstavljena i u drugim gradovima, kao i izdavanje prigodne poštanske marke.

Bučevac je naglasio da Dan Vojske Srbije nije samo vojni praznik, već datum koji simbolizuje temelje državnosti.

„To je dan koji nas podseća na vrednosti slobode, jedinstva i prava naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. Vojska je nastala iz naroda i služi zaštiti vih građana“, poručio je pukovnik Bučevac.