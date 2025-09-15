U KRUŠEVCU OBELEŽEN DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE

U Srbiji, kao i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11. septembra 2020. donela odluku da se nadalje dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar, obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kod jarbola na Bagdali u Kruševcu, organizovan zvaničan program.

Ove godine, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, odnosno godišnjica herojskog proboja Solunskog fronta, obeležava se i velikom vojnom paradom „Snaga jedinstva“, koja će biti održana 20. septembra u Beogradu.