U KRUŠEVCU JE ORGANIZOVANO OKUPLJANJE GRAĐANA POVODOM NAPADA NA STUDENTE U NOVOM SADU

U Kruševcu je sinoć organizovano okupljanje građana povodom napada na studente u Novom Sadu, koji se dogodio u ponedeljak 16. februara.

Okupljanje je organizovano na poziv ovdašnjeg Zbora građana, a nakon što su studenti u ponedeljak uveče u Novom Sadu napadnuti. Među tim studentima je bio i mladi Kruševljanin, koji studira u Novom Sadu.

Nakon okupljanja na Trgu glumaca, kolona je glavnom gradskom ulicom prošetala do Policijske uprave, gde je predstavnik Zbora građana, Stevan Trajković, pročitao pismo kruševačkih studenata. Okupljeni su, u povratku, prošli Obilićevom ulicom, pored kuće ministra odbrane, Bratislava Gašića, da bi šetnju završili na Trgu glumaca.

Protest je protekao mirno, a policija je zaustavila saobraćaj tokom šetnje.