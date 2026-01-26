U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU ODRŽANA TRADICIONALNA SVETOSAVSKA AKADEMIJA

Sinoć je na Svetosavskoj akademiji Fondaciji za srpski narod i državu uručena Svetosavska nagrada za kontinuirani doprinos u očuvanju kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga.

U organizaciji Eparhije kruševačke, Kulturnog centra Kruševac i Kruševačkog pozorišta, a pod pokroviteljstvom Grada, održana je tradicionalna Svetosavska akademija. Ove godine, jednoglasno je odlučeno da ovogodišnji dobitnik ove prestižne nagrade, bude Fondacija „Za srpski narod i državu“, zbog svog kontinuiranog doprinosa u očuvanju kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga. Kroz konkretne i društveno odgovorne projekte, Fondacija je dala značajan doprinos negovanju svetosavskih vrednosti kroz kulturu, obrazovanje, sabornost i negovanje tradicionalnih vrednosti. Svetosavsku nagradu je primio dr Uroš Šuvaković, član Upravnog odbora Fondacije.

Svetosavska nagrada se dodeljuje od 2005. godine za najviša dostignuća u oblasti umetnosti, kulture, prosvete, nauke kao i humanitarni doprinos za Grad Kruševac a u cilju isticanja i vrednovanja stvaralaštva i njihovog doprinosa kao trajni oblik priznanja.

Svetosavsku nagradu ovogodišnjem dobitniku uručio je gradonačelnik istakavši da je ovo za Fondaciju „Za srpski narod i državu“ zaslužena potvrda predanog rada, istrajnosti i velikog doprinosa očuvanju nacionalnog identiteta i svih temeljnih vrednosti za koje se zalagao naš svetitelj.

Njegovo Visokopreosveštenstvo, Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin David je uputio blagoslov, istakavši važnost zajedništva svih nas pred Gospodom Isusom Hristom, dok je besedu o Svetom Savi govorila Hristina iz manastira Svetih Arhanđela u Stalaću.

U umetničkom delu programa nastupili su: pijanista David Božić, David Perović sa recitacijom; polaznici škole govora i glume Kulturnog centra Kruševac, dečiji hor “Lazarički kolibrići“; dečiji crkveni hor “Sveti Knez Lazar“; muški crkveni hor “Miloš Obilić“; mešoviti crkveni hor “Sveti Knez Lazar“ i glumica Kruševačkog pozorišta Marija Gašić. Svečanoj akademiji prisustvovali su mnogobrojni predstavnici javnog, političkog i kulturnog života grada.