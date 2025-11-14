U KRUŠEVAČKOM DOMU ZDRAVLJA OBELEŽEN JE 14. NOVEMBAR – SVETSKI DAN DIJABETESA

Dom zdravlja Kruševac je, povodom Svetskog dana dijabetesa, koji se obeležava svake godine 14. novembra, organizovao niz preventivnih aktivnosti namenjenih građanima, sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravilnog lečenja šećerne bolesti.

Svetski dan dijabetesa obeležava se 14. novembra. Svetska zdravstvena organizacija je počela da obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog eskalacije zdravstvene opasnosti koju predstavlja dijabetes. Dom zdravlja organizovao je u dijagnostičkom centru akciju tokom koje su građani imali priliku da provere šećer u krvi, krvni pritisak, telesnu težinu i visinu, da im se izračuna indeks telesne mase (BMI), kao i da dobiju savete lekara o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i prevenciji dijabetesa. Cilj ove aktivnosti je da se podigne svest o značaju redovnih zdravstvenih kontrola i usvajanja zdravih životnih navika, jer su prevencija i rana dijagnoza ključ uspešnog lečenja dijabetesa.

Dijabetes je glavni uzrok slepila, otkazivanja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i amputacije donjih udova. Zdrava ishrana, fizička aktivnost i izbegavanje upotrebe duvana mogu sprečiti ili odložiti dijabetes tipa 2. Pored toga, dijabetes se može lečiti i njegove posledice mogu se izbeći ili odložiti lekovima, redovnim pregledom i lečenjem komplikacija. U nekoliko ambulanti Doma zdravlja Kruševca su sprovedene aktivnosti pod sloganom “Znanje štiti, proveri svoj šećer na vreme”, jer znanjem možemo sprečiti i kontrolisati dijabetes.