U KAONIKU PREDSTAVLJENE MAŠINE ZA PODZEMNO NAVODNJAVANJE KAO MERA ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE

Na imanju Nemanje Smiljkovića u Kaoniku održane su demonstracije mera adaptacije na klimatske promene. Demonstraciona polja su uspostavljena u okviru projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i nacionalnim partnerima.

Kroz ovaj projekat obezbeđene su mašine za postavljanje podzemnog navodnjavanja.

Elementarne nepogode su izazov koji zahteva sveobuhvatan pristup, koji uključuje smanjenje rizika od katastrofa, adaptaciju na klimatske promene i istovremeno promoviše održive poljoprivredne prakse na svim nivoima.

Za suočavanje sa ovim izazovima potrebni su znanje i praktične veštine o mogućim uticajima klimatskih promena na poljoprivredu, koji će omogućiti da nove generacije primene održivije prakse, učine sektor otpornijim i inspirišu druge u svom okruženju.