U JESENJOJ AKCIJI ČIŠĆENJA GRADA PRIKUPLJENO PREKO 2.650m³ KABASTOG OTPADA

U organizaciji JKP “Kruševac”, u Velikoj jesenjoj akciji uklanjanja kabastog otpada, u subotu je prikupljeno 2.285 kubika otpada, a u nedelju još 385 kubika, koje je transportovano na deponiju u Srnju.

Kruševačko komunalno preduzeće, uz podršku grada, sprovelo je veliku jesenju akciju čišćenja na teritoriji 12 gradskih mesnih zajednica. Poslednjih godina i seoske mesne zajednice se sve češće pridružuju akciji, a u ovoj je učestvovala i mesna zajednica Parunovac.

Grad Kruševac, u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećem, već duži niz godina dva puta godišnje organizuje akcije čišćenja grada – prolećnu i jesenju. Dobra saradnja Grada i JKP „Kruševac“, uz učešće Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave i Komunalne milicije, rezultira sve uspešnijim akcijama čišćenja grada.

Grad Kruševac od Ministarstva zaštite životne sredine dobio oko 1,6 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija. Uklonjene su dve koje su smatrane najkritičnijima. Grad je za iste svrhe iz budžeta izdvojio milion dinara.

U jesenjoj akciji čišćenja grada učestvovala su 54 vozila specijalizovane mehanizacije sa oko 220 angažovanih lica.