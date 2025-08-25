U GLOBODERU SU U TOKU RADOVI NA UREĐENJU PUTNE INFRASTRUKTURE

U naseljenom mestu Globoder, koje broji oko dve hiljade stanovnika, završeno je asfaltiranje ulice Kneginje Milice čiji su radovi finansirani iz budžeta grada Kruševca.

U novoasfalitranoj ilici Kneginje Milice u Globoderu živi oko 60 stanovnika.

U prethodnom periodu u Globoderu su uređene pojedine ulice, koje su meštani prepoznali kao prioritet, kao i mobilijari za decu.

Od velikog značaja za meštane bio bi put Globoder-Mrmoš.

I u narednom periodu u ovom mestu radiće se po Planu i programu mesnih zajednica i u dogovoru sa meštanima, a građevinske mašine ostaju u Globoderu, gde će izvoditi radove na nasipanju puteva.