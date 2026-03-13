U ĐUNISU ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA GRADSKE UPRAVE I MEŠTANA

U Đunisu je održan radni sastanak predstavnika gradske uprave i meštana o daljim planiranim radovima koji će biti realizovani u ovoj godini.

Predstavnici gradske uprave Kruševac obišli su Mesnu zajednicu Đunis gde su na radnom sastanku sa meštanima utvrđeni prioriteti rada u okviru plana i programa Mesnih zajednica za tekuću godinu.

U prethodnom periodu u Mesnoj zajednici Đunis radilo se na uredjenju, asfaltiranju i sanaciji putnih pravaca, ali i na proširenju mreže javne rasvete.

Razgovori sa predstavnicima mesnih zajednica na teritoriji grada nastavljaju se i u narednom period, kako bi se uslovi života u svim sredinama podigli na viši novo.