U ČETVRTAK U KRUŠEVCU 15, U NEDELJU 1°C. OD PETKA KIŠA, U NEDELJU MOGUĆ SNEG

U Srbiji u četvrtak ujutru još samo na severu Vojvodine oblačno sa slabom kišom. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo će na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, a tokom noći i na jugozapadu biti oblačno sa slabom kišom. Vetar u skretanju na slab do umeren severozapadni, a samo će još tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvati umeren i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7°C, najviša dnevna od 11 do 16°C, na istoku zemlje oko 8°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s još ujutru na jugu Banata, verovatnoća 75%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine. Najniža temperatura 6, najviša dnevna do 15°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak, 29. januar 2026. godine: Biometeorološka situacija je relativno nepovolјna za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savetuje psihički osetlјivim osobama i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi, glavobolјa i pojačana nervoza su očekivane meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna opreznost.

U Srbiji u petak oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5°C, a najviša od 4 do 8°C.

U petak u Kruševcu oblačno sa povremenom kišom. Najniža temperatura 5, najviša dnevna do 7°C.

U Srbiji u subotu oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4°C, a najviša od 4 do 7°C.

U subotu u Kruševcu oblačno sa kišom. Najniža temperatura 4, najviša dnevna do 8°C.

U Srbiji u nedelju pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom koji se očekuje i u nižim predelima južne i posebno istočne Srbije uz osetno hladnije vreme. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će do kraja dana biti u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 2°C, a najviša od 0 do 5°C. Upozorenje: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 75%.

U nedelju u Kruševcu oblačno sa mogućim slabim snegom. Najniža temperatura 0, najviša dnevna do 1°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.