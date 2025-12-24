U ČETVRTAK I NEDELJU I U KRUŠEVCU SE OČEKUJE SNEG, NAREDNIH DANA DNEVNE TEMPERATURE OKO 2°C

U Srbiji u četvrtak oblačno i malo hladnije. Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice. Do večeri u većini regiona prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Temperatura u prvom delu dana u intervalu od 0 do 5°C, a posle podne i uveče od -3 do 2°C. Upozorenje: U istočnoj Srbiji usled intenzivnih padavina i jakog vetra stvaranje snežnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predelima. Formiranje/povećanje snežnog pokrivača ≥ 10 cm za 12 sati u nižim predelima (na istoku Srbije), verovatnoća 90%. Formiranje/povećanje snežnog pokrivača ≥ 15 cm za 12 sati u planinskim predelima (na istoku Srbije), verovatnoća 90%.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa snegom i uz pad temperature. Jutarnja, ujedno i najviša dnevna temperatura biće oko 1°C.

Biometeorološka prognoza za četvrtak: Relativno nepovolјna biometeorološka situacija može uticati na astmatičare, cerebrovaskularne i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe, pospanosti i razdražlјivosti. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.

U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno i bez padavina. Jugoistočni vetar u skretanju na severozapadni, a u istočnoj Srbiji u pojačanju. Najniža temperatura od -6 do 0°C, a najviša od 1 do 5°C. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 80%. Tmin<-5°C (na istoku Srbije), verovatnoća 80%.

U petak u Kruševcu pretežno oblačno tokom dana. Minimalna temperatura -2, maksimalno tokom dana do +2°C.

U Srbiji u subotu nakon mestimično oblačnog jutra i prepodneva, tokom dana delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, a na istoku Srbije jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 2°C, a najviša od 2 do 6°C. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 70%. Topljenje snega (na istoku Srbije), verovatnoća 70%.

U subotu u Kruševcu uglavnom oblačno, uz poneki sunčani period tokom dana. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 4°C,

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno, hladno i vetrovito sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega. Duvaće umeren i jak, u istočnoj Srbiji povremeno i olujni, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od -5 do 1°C, a najviša od 1 do 6°C. Upozorenje: Udari vetra > 17m/s, verovatnoća 40%.

U nedelju u Kruševcu oblačno, uz slab sneg. Najniža temperatura -4, Najviša dnevna +2°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (izgledi vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.