U 807 OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U SRBIJI PRIJAVLJENO DA SU POSTAVLJENE BOMBE

U 807 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije prijavljeno da su postavljene bombe, saopštio je MUP. Rad policije je u toku, nastava je odložena. Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštio je MUP. U saopštenju se navodi da su angažovani policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi, navodi MUP.

Takođe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji.

Zbog bezbednosti učenika i zaposlenih, đaci nisu pušteni da uđu u školska dvorišta, a nastava je obustavljena do daljeg.

U školama su policijske ekipe koje obavljaju detaljan pregled škola i učionica.

Roditelji dece su obavešteni, a nastave u prvoj smeni nije bilo.