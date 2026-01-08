Jefimija TV, Kruševac

TRADICIONALNA MANIFESTACIJA „DOČEK BOŽIĆ BATE U ČITLUKU“

ByGoran Nikolić

jan 8, 2026

Već više od dve decenije Mesna zajednica Čitluk na Božić daruje paketiće najmlađim sugrađanima sa teritorije Čitluka, a tradicionalna manifestacija nosi naziv “Doček Božić Bate”. Hladno vreme i niske temperature ni ove godine nisu omeli organizatore da povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika obraduju najmlađe. Ovo je ujedno bila i prilika da se pored paketića dele i dobre želje.

Ovom prilikom mališanima su podeljena 154 paketića. Bilo je obezbeđeno i posluženje kuvanom rakijom i čajem, a kraj manifestacije obeležen je vatrometom.

Manifestacija “Doček Božić Bate u Čitluku” organizuje se od 2000. godine.

