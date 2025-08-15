TOPLO I SUŠNO VREME POGODUJE NASTANKU I ŠIRENJU POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

Prošlog vikenda u Rasinskom okrugu zabeleženo je 15 požara. Gorelo je u na području grada Kruševca u Pakašnici, a požar navećih razmera buknuo je u atarima sela Maskare, Bošnjane, Bačina, Vratare.

Juče je plamen zahvatio atare sela Vučak, Gari i Lukavac. Gorelo je i od Lukavca prema Cerovi. Zapalilo se strnjište, a plamen je zahvatio i izbaliranu slamu na njivama. Vatrogasne ekipe kruševačke Vatrogasno-spasilačke jedinice su se brzo našle na terenu i sprečile požare većih razmera. Uzroci požara nisu poznati.

Iz vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac apeluju na poseban oprez i odgovorno ponašanje, zbog visokih temperatura i suve trave i rastinja i naglašavaju da se paljenjem strmih ostataka najčešće izazivaju požari na otvorenom prostoru. Takođe su podsetili na zakonske i kaznene mere za fizicka i pravna lica.

Usled perioda veoma toplog i sušnog vremena, koji pogoduje pojavi i širenju požara na otvorenom prostoru, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovao je na građane da se ponašaju odgovorno i poštuju zakonske propise i podsetili da ukoliko primetite požar odmah pozovete 193.