TOKOM SEDMICE SMENA SUNCA I OBLAKA, ALI SUVO VREME

U Srbiji u ponedeljak na severu i zapadu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno ponegde sa slabom kišom, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 25°C.

U Srbiji u utorak pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, tokom dana u skretanju na sverozapadni pravac i pojačanju. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 28°C.

U Srbiji u sredu ujutru umereno do potpuno oblačno, na jugu i jugoistoku još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 21 do 24 stepena.

U sredu u Kruševcu oblačno, sa malo sunčanih perioda, ali hladnije. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 22°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u većem delu zemlje zapadni i jugozapadni, a samo na istoku severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu, posle hladnog jutra, pretežno sunčan dan. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 24°C.

U Srbiji od 19. do 23. septembra pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.

U petak u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 27°C.

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 27°C.

U nedelju u Kruševcu pretežno sunčano i još malo toplije. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 30°C.

Pospanost i glavobolja kod meteoropata

Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se savetuje opreznost usled očevikanog uticaja biometeorološke situacije. Bolovi u mišićima, pospanost i glavobolja su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.