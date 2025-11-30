TOKOM NEDELJE UGLAVNOM SUVO, UZ DUŽE SUNČANE PERIODE. PADAVINE MOGUĆE U PETAK

U Srbiji u ponedeljak ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša od 8 do 13 stepeni. Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Najniža temperatura od 2, a najviša do 11°C.

Biometeorološka prognoza: Pobolјšanje biometeorološke situacije pogodovaće hronično obolelim i osetlјivim osobama, ali i delјe mogu osećati izvesne tegobe. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

U Srbiji u utorak ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržavati i pre podne. U toku dana umereno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu Srbije, gde se posle podne i uveče očekuju slabe padavine (kiša u nižim, a sneg u višim planinskim predelima). Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u pojačanju (košava).Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša od 6 do 10 stepeni. Uveče i u toku noći stvaranje magle u Negotinskoj Krajini, u Podrinju, kao i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 90%.

U utorak u Kruševcu sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura 0, a najviša do 11°C.

U Srbiji u sredu u Negotinskoj Krajini, u Podrinju, kao i po drugim kotlinama na zapadu i jugu Srbije maglovito i tmurno. U ostalim delovima Srbije promenljivo oblačno sa retkom (izolovanom) pojavom slabe kiše, a na visokim planinama sa pojavom slabog snega. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 5 do 11 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m (Podrinje, Negotinska Krajine, kotline), verovatnoća 60%. Udari vetra >17 m/s (na jugu Banata), verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu smena sunca i oblaka. Najniža temperatura 5, a najviša do 10°C.

U Srbiji u četvrtak u Negotinskoj Krajini, u Podrinju, kao i po drugim kotlinama na zapadu i jugu Srbije maglovito i tmurno. U ostalim delovima Srbije umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše, a na visokim planinama sa pojavom slabog snega. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša od 5 do 12 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m (Podrinje, Negotinska Krajine, kotline), verovatnoća 60%. Udari vetra >17 m/s (na jugu Banata), verovatnoća 60%.

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno. Najniža temperatura 6, a najviša do 10°C.

U petak u Kruševcu oblačno sa mogućom kišom. Najniža temperatura 6, a najviša 12°C.

U subotu u Kruševcu oblačno, prema današnjoj prognozi, suvo. Najniža temperatura 8, a najviša 12°C.