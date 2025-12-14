TOKOM NEDELJE UGLAVNOM OBLAČNO I SA TEMPERATURAMA OD OKO 10°C. ZA SADA BEZ NAJAVA ZA PADAVINE

U Srbiji u ponedeljak ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno tokom dana. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 8°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA ZA PONEDELJAK: Nepovolјne biometeorološke prilike za asmatičare, cerebrovaskularne i srčane bolesnike, kao i nervno labilne osobe. Reumatski bolovi, depresija i smanjenje radne sposobnosti su očekivane meteoropatske reakcije. Savetuje se adekvatno odevanje zbog niskih jutarnjih temperatura vazduha.

U Srbiji u utorak jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem, ponegde i uz maglu ili nisku oblačnost, koja će se u Podrinju i na istoku Srbije zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni i istočni, uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od -6 do 0, a najviša od 5 do 13 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%. Tmin < -5 stepeni.

U utorak u Kruševcu, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura -2, maksimalna dnevna 12°C.

U Srbiju u sredu ujutro ponegde magla i niska oblačnost. Tokom dana malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno, ponegde uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 9 do 13, na istoku Srbije oko 5 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 11°C.

U Srbiju u četvrtak ujutro ponegde magla i niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 80%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 12°C.

Prognoza vremena za Srbiju od 19. do 23. decembra 2025. godine: Do kraja sedmice suvo i stabilno, a magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda. Početkom naredne sedmice umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 12°C.

U subotu u Kruševcu uglavnom oblačno. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 11°C.

U nedelju u Kruševcu oblačno, sa manjim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 3, maksimalna dnevna 10°C.