TOKOM NEDELJE TROPSKE VRUĆINE, KRATKOTRAJNO OSVEŽENJE U PETAK

U Srbiji u ponedeljak nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, pretežno južni i jugozapadni, a samo na istoku Srbije severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 29 do 33, a na istoku Srbije i do 35 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u ponedeljak nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 13°C, maksimalna dnevna 32°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u utorak sunčano. Temperatura od 16 do 33°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i jugozapadni, a samo na istoku severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Temperatura od 18 do 35°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni, krajem dana na severu u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša dnevna od 36 do 38 stepeni. Tokom noći na severu promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni 90%.

U Kruševcu u četvrtak sunčano, sa malo oblačnosti tokom dana. Temperatura od 20 do 37°C.

U Srbiji od 27. juna do 01. jula 2025.: U petak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom i padom temperature. Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplo, a smo ponegde u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

U Kruševcu u petak su tokom dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, uz veoma toplo vreme. Temperatura od 22 do 35°C.

U Kruševcu u subotu i nedelju sunčano. Jutarnje temperature oko 20°C, maksimalna dnevna u subotu 29, u nedelju 31°C.