TOKOM NEDELJE PRETEŽNO SUNČANO I SVAKOG DANA SVE TOPLIJE. TEMPERATURA I DO 35°C

U Srbiji u ponedeljak ujutro i pre podne ponegde prolazna slaba do umerena oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i još toplije. U Vojvodini i Velikom Pomoravlju će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 9 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u ponedeljak pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 30°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano i toplo. U Vojvodini će duvati slab i umeren, na severu Bačke i Banata povremeno jak, zapadni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 31 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u utorak pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 31°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 60%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 32°C.

U Srbiji u četvrtak u većem delu pretežno sunčano, a na području Vojvodine malo do umereno oblačno i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u četvrtak sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 35°C.

U Srbiji u periodu od 06. do 10. juna: Do kraja prve dekade juna nastavak toplotog talasa sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36°C.

U Kruševcu u petak i za vikend uglavnom sunčano. Temperatura u petak od 18 do 35°C, u subotu od 20 do 33°C i u nedelju od 21 do 31°C.