TOKOM NEDELJE OBLAČNO SA KIŠOM, POVREMENO POJAČANIM VETROM I TEMPERATURAMA IZNAD PROSEKA

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg. Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje. Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata još ujutro sa udarima olujne jačine. Posle podne vetar će biti u slabljenju i postepenom skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša u većini mesta od 7 do 13 u Timočkoj Krajini oko 3 stepena. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 80%, Količina padavina veća od 30 l/m² za 24 sata, verovatnoća 70%.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 6, najviša tokom dana do 9°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 26. januar 2026. godine: Vremenske prilike nepovolјno će uticati na sve hronične bolesnike, a oprez se naročito savetuje osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima, kao i reumatičarima. Moguća je glavobolјa, razdražlјivost i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna pažnja.

U Srbiji u utorak na jugu i istoku Srbije ujutro i pre podne oblačno s kišom, a na planinama sa snegom. Usled pada temperature, kiša će u brdskim, a ponegde i u nižim predelima kratkotrajno preći u susnežicu i sneg. U ostalim krajevima bez padavina uz postepeno razvedravanje, prvo u Vojvodini, a kasnije posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 6 do 12 stepeni.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura 5, najviša tokom dana do 11°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za utorak, 27. januar 2026- godine: Biometeorološke prilike mogu nepovolјno uticati na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, astmatičare, kao i na osobe sa osetlјivim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i nervoze. U saobraću je neophodan dodatan oprez.

U Srbiji u sredu u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zemlje duže zadržavanje jutarnje magle i niske oblačnosti. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, pa se uveče i tokom noći u košavskom području i na planinama očekuju udari olujne, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske jačine. Posle podne, uveče i u toku noći očekuje se i prolazna kiša. Najniža temperatura od -3 do 4, a najvipa od 7do 15 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 80%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 50%.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Najniža temperatura -2, najviša dnevna do 13°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno, mstimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u košavskom području i na planinama povremeno olujni južni i jugoistočni vetar, koji će od posle podne oslabiti uz skretanje na zapadni i severozapadni pravac. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 7 do 14 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom slabom kišom. Najniža temperatura 8, najviša dnevna do 14°C.

Prognoza vremena za Srbiju za period od 30. januara do 03. februara 2026. godine: Česta prolazna naoblačenja s kišom, povremeno pojačanim vetrom i temperaturom iznad proseka.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.