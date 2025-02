TOKOM NEDELJE HLADNO I UGLAVNOM SUVO VREME, UZ JUTARNJE MRAZEVE

U Srbiji u ponedeljak hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom uz stvaranje / manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini i oblasti Homolja, a uveče i na jugu Banata u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od -1 do 4 stepena. Upozorenja: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 90%. Poledica (zaleđivanje mokrih površina), verovatnoća 90%.

U Kruševcu u ponedeljak oblačno, hladno i sa snegom. Jutarnja temperatura -1°C, maksimalna dnevna temperatura oko nule.

U Srbiji u utorak na zapadu i severozapadu Srbije jačanje jutarnjeg mraza uz sunčane periode tokom dana. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, a kratkotrajan sneg moguć je tek ponegde u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, jugoistočni, a do kraja dana u svim predelima u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -8 do -3, a najviša od 0 do 4 stepena. Upozorenja: U nižim predelima Tmin < -5 °C ili u planinskim predelima Tmin < -10 °C, verovatnoća 90%. Poledica (zaleđivanje mokrih površina), verovatnoća 90%.

U Kruševcu u utorak razvedravanje, uz povremene sunčane intervale. Jutarnja temperatura -4°C, maksimalna dnevna temperatura 2°C.

U Srbiji u sredu ujutro umeren do jak mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, severni. Najniža temperatura od -10 do -3, a najviša od 1 do 5 stepeni. Upozorenja: U nižim predelima Tmin < -5 °C ili u planinskim predelima Tmin < -10 °C, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura -5°C, maksimalna dnevna oko 1°C.

U Srbiji u četvrtak ujutro umeren i jak mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -12 do -4, a najviša od 1 do 5 stepeni. Upozorenja: U nižim predelima Tmin < -10 °C ili u planinskim predelima Tmin < -15 °C, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u četvrtak sunčano, ali hladno, uz jak jutarnji mraz. Jutarnja temperatura -8°C, maksimalna dnevna temperatura 3°C.

U Srbiji u od petka do utorka malo do umereno oblačno, u donjem Podunavlju i na jugu Banata uz povremeno jak jugoistočni vetar, a prolazno slabe mešovite padavine kratkotrajno su moguće u subotu (22.02.). Umereni jutarnji mrazevi zadržaće se do kraja perioda, ali će dnevne temperature biti u manjem porastu.

U Kruševcu u petak sunčano, ali malo toplije, uz jak jutarnji mraz. Jutarnja temperatura -8°C, maksimalna dnevna temperatura 6°C.

U Kruševcu u subotu i nedelju oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oba dana -5°C, maksimalne dnevne temperature 5°C.

*****

Kod većine pacijenata sa hroničnim oboljenjima mogu se očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.