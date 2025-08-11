TOKOM MEĐUNARODNE AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO 31.819 PREKRŠAJA PREKORAČENJE BRZINE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su 31.819 prekršaja prekoračenje brzine.

U akciji koja je od 4. do 10. avgusta istovremeno sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), a koja je bila usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine, sankcionisana su 3.443 vozača zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza.

Takođe, otkriveno je još 7.477 drugih prekršaja.

Tokom akcije, najveće prekoračenje brzine zabeleženo je na moto-putu od Beograda ka Šimanovcima gde su pripadnici saobraćajne policije presretačem zaustavili i isklјučili iz saobraćaja četrdesetjednogodišnjeg vozača automobila marke „audi“ koji se kretao brzinom od čak 225,9 kilometara na čas, na delu putu gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ovom prilikom skreće pažnju da je neprilagođena brzina i dalјe najveći problem bezbednosti saobraćaja u našoj zemlјi, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.