AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: U JUNU I JULU NA PUTEVIMA U SRBIJI POGINULO 89 LJUDI

Iako treće tromesečje, kada se pravi presek za statistiku u saobraćaju, još nije gotovo, za sada se zna da smo u junu i julu imali ukupno 5.784 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 89 lica. Iako su ovo preliminarni rezultati Agencije za bezbednost saobraćaja, dovoljni su da upale crveni alarm da se zapitamo šta su vodeći uzroci saobraćajki u Srbiji, uprkos pojačanim kontrolama policije.

Ni prethodno tromesečje ove godine ništa nije bilo bolje – broj saobraćajki bio je za 23,8% veći u odnosu na isti period prošle godine. Utehu pruža jedino činjenica da je u prvom kvartalu tekuće godine stradalo za 21,4% manje pešaka.

Gde treba tražiti uzroke crne statistike? Najavljene izmene zakona o saobraćaju, najrigoroznije do sada, trebalo bi da izmene ovu ni malo svetlu sliku saobraćaja u Srbiji.

Finska je uspela da pooštravanjem zakona dođe do toga da za godinu dana u svom glavnom gradu Helsinkiju nema nijedno poginulo lice u saobraćaju.

Izvor: blic.rs