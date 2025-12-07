 Skip to content

TOKOM ČETIRI DANA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO VIŠE OD 22.500 PREKRŠAJA

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici saobraćajne policije, tokom četiri dana pojačane kontrole saobraćaja, kontrolisali oko 40.000 vozila i otkrili više od 22.500 prekršaja.

U saopštenju se navodi da su se 33 prekršaja odnosila na nasilničku vožnju, i dodaje da će se akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovoditi do nedelje, 7. decembra, do kraja dana.

Tokom pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije presretačem su u petak oko 2 časa zaustavili M. V. (26) koji je na auto-putu Beograd – Novi Sad, kod Surčina, vozio „porše“ brzinom od 233,2 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

