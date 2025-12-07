TOKOM ČETIRI DANA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO VIŠE OD 22.500 PREKRŠAJA

U saopštenju se navodi da su se 33 prekršaja odnosila na nasilničku vožnju, i dodaje da će se akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovoditi do nedelje, 7. decembra, do kraja dana.

Tokom pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije presretačem su u petak oko 2 časa zaustavili M. V. (26) koji je na auto-putu Beograd – Novi Sad, kod Surčina, vozio „porše“ brzinom od 233,2 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.