TOKOM AKCIJE „ROADPOL“ ISKLЈUČENA 1.884 VOZAČA ZBOG VOŽNJE POD DEJSTVOM ALKOHOLA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 15. do 21. decembra ove godine, isklјučili su iz saobraćaja 1.884 vozača zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i 125 vozača zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U akciji koja je istovremeno sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), u službenim prostorijama zadržana su 324 vozača koji su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, od kojih je čak 70 zatečeno da upravlјa vozilom sa više od 2,00 promila, što predstavlјa nasilničku vožnju.

Tokom akcije, pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 81.000 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 18.100 drugih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da poštuju propise, da vožnju prilagode vremenskim uslovima i da ne upravlјaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol.

U cilјu očuvanja što povolјnijeg stanja bezbednosti saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije i u narednom periodu nastaviće sa merama pojačane kontrole, a akcenat će biti na otkrivanju prekršaja koji najviše utiču na nastanak nezgoda i težinu posledica.