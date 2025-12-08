TOKOM AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA U SRBIJI PROŠLE NEDELJE OTKRIVENO 32.950 PREKRŠAJA

Najveći broj vozača, ukupno 19.129, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki treći kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu.

Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 3.897 vozača, odnosno putnika.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 1.265 vozača, odnosno svaki pedeseti kontrolisani vozač bio je pod dejstvom alkohola, od kojih je 215 zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, u službenim prostorijama zadržano je 67 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Sabraćajna policije će nastaviti sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja.

Imajući u vidu da se u narednom periodu obeležava veliki broj slava i korporativnih proslava, akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju.