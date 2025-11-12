Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 31.000 vozila i otkrili 19.300 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u periodu od 8. do 11. novembra ove godine.

Najveći broj vozača, ukupno 11.610, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, dok su zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisana 2.173 vozača, odnosno putnika.

Naglašavamo da je zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isklјučeno 856 vozača, od kojih je 140 zadržano u službenim prostorijama jer su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, u službenim prostorijama zadržana su i 44 vozača koji su upravlјali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povolјnije stanje bezbednosti saobraćaja, dok će akcenat biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.