Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije usmerene na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, kontrolisali više od 64.000 vozila i tom prilikom otkrili 32.775 prekršaja.