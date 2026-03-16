U akciji koja je, od 9. do 15. marta, sprovedena u 34 države članice organizacije ROADPOL otkriveno je 7.497 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa učinjenih od strane vozača i 785 od strane suvozača.

Takođe, registrovano je 1.090 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane putnika na zadnjem sedištu, kao i 237 prekršaja nepropisnog prevoza dece na prednjem sedištu i 460 prekršaja zbog nepropisnog prevoza dece na zadnjem sedištu.

Sigurnosni pojas predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode, a nekorišćenje pojasa i dalje odnosi više od 100 života godišnje u Srbiji.

MUP ukazuje na to da prevoz dece u vozilima mora da bude u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovarajućih dečjih auto-sedišta.

I u narednom periodu biće nastavljeno sprovođenje pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima, navodi se u saopštenju.