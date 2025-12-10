TEŠKE POVREDE IZAZVANE PIROTEHNIČKIM SREDSTVIMA TOKOM PRAZNIKA SU ČESTI PROBLEM

Zabeleženi su brojni slučajevi teških povreda izazvanih petardama – jedan sedmogodišnjak ostao je bez delova prstiju, u Prijepolju je dečaku amputirana dva prsta, a zabeležen je i slučaj žene koja je usled petarde potpuno ogluvela. I pored apela, rizične situacije se ponavljaju.

„Počinje još jedan period novogodišnjih praznika, mi smo tu i spremni smo da pomognemo. Nadam se da će ove godine broj povređenih biti manji“, rekao je doktor Ninoslav Begović iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“. I dalje je, kaže, najveći izazov kako apelovati na ljude da do povreda uopšte ne dođe. „Lekari su tu da pomognu, ali najbolje je da se ovakve situacije uopšte ne dogode“, rekao je doktor Begović.

Ističe da su povrede najčešće na licu i šakama – delovima tela koji su najbliži eksplozivnoj napravi.

Da li dođe do povrede zbog neispravnosti petarde ili neadekvatnog rukovanja – teško je reći. Najčešće su to opekotine, rasekotine lica i ruku, kao i lacerokontzne rane na ekstremitetima. Teže povrede dovode do gubitka delova tela – jagodica, prstiju, pa čak i cele šake – kaže Begović. Podseća da su petarde danas snažnije nego ranije, što povećava rizik. „Bilo je i slučajeva amputacija. Vidimo i manje povrede, ali i one veoma ozbiljne“, naveo je doktor. Kao jedan od najtežih perioda izdvojio je Novu godinu od pre dve godine. „Te noći smo imali četiri pacijenta sa ozbiljnim povredama, nedostacima delova prsta ili palca. Palac je veoma važan – čini više od 60 odsto funkcije šake. Ako dete od deset godina izgubi palac, on je invalid za ceo život“, rekao je doktor.

Begović objašnjava šta roditelji mogu da urade dok stigne stručna pomoć. „Ako postoji krvarenje, treba ga zaustaviti, staviti hladnu oblogu ili sterilnu gazu, uviti ranu i što pre se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi“, rekao je doktor Begović. „Neki pacijenti završe na ambulantnom lečenju, ali neki budu hospitalizovani i po dve nedelje. To su prljave rane, rizik od infekcije je veliki, a zarastanje dugo traje“, istakao je doktor. Najmlađi pacijenti bili su starosti tri ili četiri godine, jer su im stariji u ruke davali zapaljenu petardu. Zato je poruka lekara jasna.