TEMPERATURNE OSCILACIJE UZ ČESTA PROLAZNA NAOBLAČENJA SA PADAVINAMA I VETROM

U Srbiji u ponedeljak ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, a na području severne, zapadne i centralne Srbije slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar. Posle podne postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko- planiskim predelima jugozapadne Srbije sneg. Jutarnja temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Tokom noći oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

Bioprognoza za ponedeljak: Biometeorološke prilike mogu doprineti blažem smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvesna opreznost je neophodna kod nervno labilnih osoba. Kod meteoropata moguća je razdražljivost, pospanost i bolovi u kostima i zglobovima. U saobraćaju se savetuje oprez.

U Srbiji u utorak oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje/ formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče. Na severu Srbije ujutru oblačno mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 1 do 7 stepeni. Upozorenje: Formiranje/povećanje snežnog pokrivača ≥10cm za 12 sati, verovatnoća 60%.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, osim u Vojvodini gde se uz više oblačnosti očekuje i kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak, a u istočnoj Srbiji povremeno i ouljni severozapadni vetar. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 6 do 12 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 60%.

U Srbiji u četvrtak oblačno sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeen povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 8 do 14 stepeni. U toku noći sa osetnijim padom temperature kiša će preći u sneg.

Vremenski podaci: vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ