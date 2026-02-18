TEMPERATURNE OSCILACIJE DO KRAJA NEDELJE. SLEDEĆE SEDMICE TEMPERATURE UGLAVNOM PREKO 15°C

U Srbiji u četvrtak jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro,osim na severu Vojvodine gde će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, od sredine dana u pojačanju. Uveče i tokom noći ka petku u zapadnoj polovini zemlje jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom. Jutarnja temperatura od -5 do 3°C, najviša od 10 do 17°C.

U Kruševcu u četvrtak smena sunča i oblaka. Temperatura od -1 do 15°C.

U Srbiji u petak oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom. Posle podne zahlađenje, pa se očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Vetar ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7°C, a najviša od 5 do 14°C, posle podne i uveče u osetnijem padu. Uveče i u toku noći prestanak padavina, a na severozapadu Srbije razvedravanje.

U Kruševcu u petak promenljivo oblačno, sa mogućom kišom. Temperatura od 6 do 14°C.

U Srbiji u subotu ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno, na severu i zapadu sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na slab južni. Najniža temperatura od -6 do 1°C, a najviša od 0 do 6°C.

U Kruševcu u subotu oblačno i hladnije. Temperatura od 0 do 2°C.

U Srbiji u nedelju jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem. U toku dana pretežno oblačno i toplije uz retku pojavu slabih padavina. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 0°C, a najviša od 4 do 12°C.

U Kruševcu u nedelju pretežno oblačno. Temperatura od 1 do 9°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak, 19. februar 2026. godine: Nepovolјna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje kardio-vaskularnim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za petak, 20. februar 2026. godine: Očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovolјan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima, kao i astmatičare. Neraspoloženje i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.