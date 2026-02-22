TEMPERATURNA STABILIZACIJA UZ VIŠE SUNCA U NAREDNIM DANIMA, KIŠA MOGUĆA U UTORAK

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo, samo na jugu Srbije ujutro vedro uz slab mraz. Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura od -3 na jugu i jugoistoku Srbije do 7 u Beogradu, a najviša od 13 do 17°C. Krajem dana i u toku noći na severu jače naoblačenje sa kišom.

U ponedeljak u Kruševcu uglavnom oblačno, ali toplo. Temperatura od 1 ujutru do 17°C tokom dana.

U Srbiji u utorak oblačno i malo hladnije, mestimično s kišom, od sredine dana na severu, a do kraja dana i u većini krajeva prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 10 do 13°C.

U utorak u Kruševcu pretežno oblačno sa kišom. Temperatura od 4 do 12°C.

U Srbiji u sredu umereno oblačno sa sunčanimi intervalima, samo ujutro na jugu i jugoistoku ponegde sa slabom kišom.. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 9 do 14°C.

U sredu u Kruševcu oblačno, uz poneki sunčani period tokom dana i suvo. Temperatura od 4 do 12°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 5, a najviša od 11 do 17°C.

U četvrtak u Kruševcu jutro hladno, dan sunčan i topliji nego prethodni. Temperatura od ujutru -1, tokom dana do 14°C.

Petak i naredni vikend nam, prema današnjoj prognozi, u Kruševac donose više sunca i dnevne temperature od 18°C u petak, 17°C u subotu i 16°C u nedelju.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 23. februar 2026. godine: Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.