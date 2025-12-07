TEK DRUGA POBEDA KRUŠEVAČKIH FUDBALERA U AKTUELNOJ SEZONI, ŽELEZNIČARU DOSUĐENA DVA PENALA

U utakmici 18. kola Superlige Srbije fudbaleri Napretka pobedili su u Kruševcu ekipu Železničara rezultatom 2:1 (1:0). Golove za Napredak postigli su Marko Šarić u 32. i Andrija Majdevac u 66. minutu.

Jedini strelac za ekipu iz Pančeva bio je Dario Grgić iz penala u 72. minutu. Pre toga, u nadoknadi prvog poluvremena, fudbaler Železničara Džasper je postavio loptu na belu tačku i promašio ceo gol domaćeg Napetka.

Fudbaleri Napretka su upisali tek drugi trijumf u aktuelnoj sezoni i, posle današnje pobede, nalaze i dalje na poslednjoj, 16. poziciji Superlige Srbije sa 12 bodova, dok je Železničar, posle poraza u Kruševcu, na petom mestu sa 28 bodova.