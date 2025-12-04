„SVOJ NA SVOME“ – INFORMACIJE O EVIDENTIRANJU I UPISU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Obaveštavaju se građani da u ponedeljak 08. decembar 2025. godine, počinje sa radom uslužni centar za pomoć građanima za podnošenje prijave objekata po zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti i traje do 05. 02. 2025. godine (četvrtak).

Građani koji nisu u mogućnosti da sami prijave nepokretnosti elektronskim putem, mogu da dođu u uslužni centar koji se nalazi na više lokacija, svakim radnim danom i subotom:

U ZGRADI GRADSKE UPRAVE KANCELARIJA BR.15 radno vreme 08.00 – 18.00 sati U ZGRADI DOMA SINDIKATA radno vreme 08.00 – 18.00 sati U ZGRADI TREZORA – šalter sala u prizemlju radno vreme 08.00 – 18.00 sati U ZGRADI SLUŽBI MESNIH ZAJEDNICA (zgrada Bebino) radno vreme 08.00 – 18.00 sati

Potrebno je da građani ponesu važeću ličnu kartu i dokaz o vlasništvu na nepokretnosti.