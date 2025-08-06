SVI SMEŠTAJNI KAPACITETI U RIBARSKOJ BANJI SU POPUNJENI

U Srbiji su u junu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeležena 391.153 dolaska turista, pri čemu su većinu činili stranci – 217.606, dok je domaćih turista bilo 175.547. Banje su bile prilično popularne.

Naime, kako pokazuju podaci, domaće banje je posetilo 59.766 turista, najviše Vrnjačku Banju – 18.583, zatim Sokobanju – 10.921, a na trećem mestu je Vrdnik sa 9.828 gostiju. Vrnjačka banja je jedna od najposećenijih banja u Srbiji već dugi niz godina, pored termalnih voda, atrakcije u samoj banji kao i u okolini pružaju kompletan odmor svakom turisti Sokobanja je odavno visoko pozicionirala na turističkoj mapi Srbije i već više godina kontinuirano nalazi se u top pet banja po realizovanim noćenjima. Treće mesto po broju posetilaca zauzima Banja Vrdnik koja se nalazi na prostoru Nacionalnog parka Fruška gora, između Beograda i Novog Sada.

Ribarska banja je jedno od najpoznatijih banjskih lečilišta u Srbiji. Prirodni kompleks Ribarske banje, okružen zelenilom, poznat je po lekovitim vodama koje privlače posetioce iz čitave Evrope, sa željom da se oporave, osveže ili poboljšaju svoje zdravlje.Interesovanje posetilaca je godinama unazad veliko što govori podatak da su svi smeštajni kapaciteti popunjeni.

Letnja sezona je u punom jeku, a zbog velikog interesovanja i popunjenosti postojećih kapaciteta u planu je izgradnja novog stacionara u Ribarskoj banji.