SVETI KOZMA I DAMJAN – SVETI VRAČI, ZAŠTITNICI BOLESNIH I LJUDI KOJI TRAŽE ISCELJENJE

SPC i vernici slave Svete Vrače Kozmu i Damjana – svetitelje i nebeske lekare koji su besplatno isceljivali bolesne.

Sveti Vrači su slava lekara tako da se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Lekarska slava svečano je obeležena u crkvi posvećenoj Svetim Vračima u krugu Opšte bolnice u Kruševcu. Nakog Svete Liturgije obavljen je čin sečenja slavskog kolača, a među slavarima su lekari bolnice, Doma zdravlja i privatne lekarske prakse.

U ime Doma zdravlja Kruševac ovogodišnji kolačar bila je specijalista pedijatrije doktorka Violeta Aleksić Raičević, u ime Opšte bolnice specijalista ginekologije i akušertsva doktorka Snežana Đorđević, a u ime privatne lekarske prakse specijalista stomatologije doktorka Julijana Aleksić Milenković.

Pored toga što su Sveti Vrači zaštitnici lekara i zdravstvenih radnika, ovi svetitelji su i krsna slava brojnih srpskih domaćina i slava mnogih crkava. U narodu se veruje da iskerena molitva pred ikonom ovih lekara besrebrenika pomaže pri isceljenju, a čestitice njihovih moštiju nalaze se u crkvi u bolčničkom krugu u Kruševcu, koja je obnovljena 2012. godine.