SVEČANO JE OBELEŽEN DAN KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

Kulturni centar Kruševac svečanim programom obeležio je 34 godine rada i postojanja. Ova ustanova decenijama predstavlja jedan od najznačajnijih nosilaca kulturnog života grada.

U ime Grada prisutne je pozdravila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

U okviru obeležavanja KCK uručena je tradicionalna nagrada „Slovo ljubve“, priznanje koje Kulturni centar dodeljuje za poseban doprinos kulturi i umetnosti. Dobitnik ove prestižne nagrade je dirigentkinja i solistkinja Katarina Božić Veškovac.

U kulturno – umetničkom delu programa nastupili su članovi plesnog studija Kulturnog centra Kruševac i vokalni sastav Constantine iz Niša.