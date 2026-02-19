Jefimija TV, Kruševac

Kultura Vesti

SVEČANO JE OBELEŽEN DAN KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

feb 19, 2026

Kulturni centar Kruševac svečanim programom obeležio je 34 godine rada i postojanja. Ova ustanova decenijama predstavlja jedan od najznačajnijih nosilaca kulturnog života grada.

U ime Grada prisutne je pozdravila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

U okviru obeležavanja KCK uručena je tradicionalna nagrada „Slovo ljubve“, priznanje koje Kulturni centar dodeljuje za poseban doprinos kulturi i umetnosti. Dobitnik ove prestižne nagrade je dirigentkinja i solistkinja Katarina Božić Veškovac.

U kulturno – umetničkom delu programa nastupili su članovi plesnog studija Kulturnog centra Kruševac i vokalni sastav Constantine iz Niša.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

feb 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ U TOKU SU RADOVI NA UREĐENJU ENTERIJERA

feb 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADSKOG ODBORA SNS POVODOM PROTESTNOG OKUPLJANJA U KRUŠEVCU

feb 19, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

19.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ U TOKU SU RADOVI NA UREĐENJU ENTERIJERA

19.02.2026. Goran Nikolić
Kultura Vesti

SVEČANO JE OBELEŽEN DAN KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

19.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADSKOG ODBORA SNS POVODOM PROTESTNOG OKUPLJANJA U KRUŠEVCU

19.02.2026. Goran Nikolić