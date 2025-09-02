SVEČANI PRIJEM PRVAKA ORGANIZOVAN JE U SVIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI KRUŠEVCA

Prigodnim programima učenici su dočekali svoje mlađe drugare, đake prvake, a srećan početak školovanja, osim nastavnika i zaposlenih u školama, poželeli su im predstavnici gradske vlasti. Gradonačelnik Ivan Manojlović pozdravio je prvake u OŠ „Dragomir Marković“ i svim đacima poželeo uspešnu školsku godinu.

Prijemu su se obradovali i prvaci OŠ „Vuk Karadžić“. Dobrodošlicu im je poželeo direktor škole Dragomir Aleksić.

Osim programa koji su pripremili učenici i nastavnici, prvake su u OŠ „Jovan Popović“ u školskim klupama sačekali i pokloni.