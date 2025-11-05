SVE VIŠE SRBA PUTUJE U AUSTRIJU: ZAŠTO JE BEČ I DALJE NAJTRAŽENIJA DESTINACIJA?

Broj građana iz Srbije u Austriji a posebno u njenoj prestonici Beču iz godine u godinu beleži stalni rast. Razlozi su raznovrsni, od poslovnih obaveza do sve popularnijih kratkih vikend izleta kombi prevozom. Beč privlačnim čine pre svega kulturni događaji tokom cele godine, velika ponuda poslova i obrazovanja, kao i razvijena transportna mreža koja grad čini lako dostupnim.

Prema podacima austrijskog zavoda za statistiku, u protekle dve godine više od 350.000 građana Srbije posetilo je Austriju, a više od polovine njih izabralo je kao odredište upravo Beč. U 2023. zabeležen je rast od skoro 20% u odnosu na prethodnu godinu, dok su u 2024. brojke bile još impozantnije. Beč je tako postao jedna od tri najposećenije evropske destinacije među turistima iz Srbije.

Grad koji je nekada bio centar moćnog carstva danas je magnet za turiste iz čitavog sveta. Srbima je posebno privlačan zbog blizine, jezika koji mnogi razumeju, razvijene dijaspore i brojnih direktnih linija koje olakšavaju planiranje putovanja. Ipak, razlozi za njegovu popularnost daleko su dublji od same pristupačnosti.

Ekonomski razlozi i radna migracija

Austrijska prestonica nije samo turistička tačka, već i jedan od najvažnijih poslovnih i obrazovnih centara u Evropi. Sve veći broj mladih iz Srbije odolazi u Beč na studije, master programe ili stručne prakse. Velik je i broj Srba koji su na stalnom ili privremenom radu u Beču. Takođe, mnoge kompanije iz naše zemlje sarađuju sa austrijskim partnerima ili imaju svoja predstavništva u ovom gradu.

Prema poslednjim službenim podacima, 141.882 osobe rođene u Srbiji bile su prijavljene u Austriji (podaci za 2023). Najveći broj njih se nalazio u Beču i okolini, koji je, prema nezvaničnim podacima, treći najveći srpski grad van matice.

Beč je poznat po stabilnoj ekonomiji, sigurnosti i efikasnom sistemu javnih službi, što ga čini poželjnim mestom i za privremeni, ali i duži radni boravak. Srbima dodatno pogoduje razvijena zajednica naših ljudi koji već godinama žive u Austriji, od Beča do Linca i Graca. Ta povezanost i osećaj poznatog okruženja čine boravak prijatnijim i lakšim.

Bogata turistička ponuda Beča

Prestonica Austrije je grad koji savršeno spaja bogatu istoriju i moderan način života. Njegove ulice odišu elegancijom prošlih vekova, dok istovremeno prate ritam savremene Evrope. Carske palate, raskošne avenije i barokne građevine stoje uz moderne galerije, muzeje i kulturne centre, stvarajući jedinstvenu celinu.

Beč beleži snažan porast turističkih dolazaka. U 2024. zabeleženo je oko 18,9 miliona noćenja, što ga svrstava u grupu najposećenijih evropskih prestonica i istovremeno donosi značajan rast prihoda od turizma.

Beč nudi kombinaciju atrakcija i usluga koje privlače posetioce iz Srbije, od klasičnih muzeja i koncerata do sajmova i raznih poslovnih događaja.

Najpoznatije atrakcije nalaze se u samom centru, u zoni pogodnoj za šetnju. Dvorac Šenbrun koji datira još iz 1696. godine, nekadašnja carska letnja rezidencija, jedno je od najposećenijih mesta u Austriji. Tu je i Hofburg, (od 1438. godine stalna rezidencija careva), koji danas čuva bogate muzejske postavke i istorijske zbirke. Neizostavna tačka obilaska je i katedrala Svetog Stefana (Stephansdom) iz 12. veka, čije kule dominiraju panoramom grada i simbol su Beča.

Šetnja Ringštrasom otkriva arhitektonska remek-dela i vodi do Državne opere, jednog od najpoznatijih kulturnih objekata u Austriji. Ljubitelji umetnosti mogu uživati u Muzejskom kvartu (MuseumsQuartier), gde se nalaze svetski poznate galerije, Kunsthistorisches, Albertina i Leopold muzej.

Beč se s ponosom može pohvaliti činjenicom da poseduje više od 100 muzeja i 50 pozorišta, a svake godine organizuju se desetine festivala, od klasične muzike do savremenog performansa. Turističku ponudu dodatno obogaćuju zelene oaze poput Pratera, poznatog po panoramskom točku i obale Dunava koja je za posetioce posebno privlačna tokom leta.

Ipak, nijedna poseta Beču nije potpuna bez doživljaja njegove gastronomske scene. Bečke kafane, upisane na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine, simbol su gradske tradicije i mesta na kojima se spajaju lokalci i turisti. Bečka šnicla, kobasice, gulaš i čuvena Saher torta deo su kulinarskog identiteta koji grad deli sa svetom.

Blizina i logistika, najčešće vrste prevoza do Beča

Austrija je lako dostupna destinacija za putnike iz Srbije, pa nije iznenađenje što se za odlazak u Beč koriste različite opcije prevoza. Najčešće su to avion, sopstveni automobil i sve popularniji kombi prevoz.

Putovanje avionom jeste najbrže, s obzirom na to da let traje manje od sat vremena. Ipak, troškovi karata, dodatna plaćanja za prtljag i potreba za transferom od aerodroma do centra grada, često produžavaju stvarno vreme putovanja. Sopstveni automobil pruža slobodu, ali putarine, ispravnost vozila i pneumatika i gorivo mogu učiniti ovo rešenje manje isplativim.

Svaka od ovih opcija ima svoje prednosti, ali kada se uzme u obzir praktičnost, fleksibilnost i udobnost, kombi prevoz se često ističe kao najbolji izbor. Kombi prevoz do Beča kombinuje sve ono što putnici najviše cene. To su udobnost, fleksibilnost i pristupačna cena prevoza do Beča. Putovanje u proseku traje oko osam sati, uz mogućnost preuzimanja putnika na dogovorenoj adresi, svakodnevne polaske i dolazak direktno do željene tačke u gradu. Zbog toga mnogi naši državljani biraju upravo kombi prevoz kao najefikasniji i najpovoljniji način da stignu do austrijske prestonice.

Skoro 30% stanovništva Austrije ima migraciono poreklo

Austrija je zemlja sa značajnim migracionim udelom. Prema sajtu statistika.at, oko 27,2% stanovništva ima migraciono poreklo, a ta brojka raste iz godine u godinu. Takav demografski profil utiče na intenzivne veze sa zemljama Zapadnog Balkana, kako u poslovnom, tako i u porodičnom smislu, što dodatno objašnjava visoku frekvenciju putovanja na relaciji Austrija – Srbija (i obratno).

Migracije su doprinele i raznolikosti austrijskog društva. U Beču, gde živi najveći broj ljudi sa stranim poreklom, jasno se oseća multikulturalna atmosfera kroz jezik, gastronomiju i svakodnevni život. Srpska zajednica je među najbrojnijima, pa nije neobično čuti srpski jezik na ulicama ili naići na restorane i prodavnice koji neguju balkansku tradiciju, što dodatno jača veze između dve zemlje.

Zašto se Srbi uvek vraćaju Beču?

Beč ne gubi na popularnosti među putnicima iz Srbije. Blizina, bogata ponuda poslova, kulturnih dešavanja i generalno dobar život, jesu glavni razlozi dolaska Srba u Beč. Tu je i velika srpska zajednica, pa je i prilagođavanje životu u prestonici Austrije lakše. Svi ovi razlozi zajedno čine Beč primamljivim odredištem za ljude iz naše zemlje.

Fotografije:

https://www.pexels.com/photo/schonbrunn-palace-in-drone-shot-3741463/

https://pixabay.com/photos/minibus-public-transport-%c3%b8stfold-1316097/

https://unsplash.com/photos/a-white-van-driving-down-a-street-next-to-tall-buildings-xCnji_jb-9k